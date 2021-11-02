مصرع طالبة سقطت من الطابق الرابع بطنطا.. كانت بمفردها في الشقة

لقيت طالبة في الصف الثاني الثانوي مصرعها، بمنطقة «قحافة»، في مدينة طنطا، إثر سقوطها من الطابق الرابع، بعد أن اختل توازنها، وانتقلت قوات الشرطة لمكان الحادث للمعاينة وتحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، بورود بلاغا بوفاة طالبة في المرحلة الثانوية، ومقيمة بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، سقوط طالبة في الصف الثاني الثانوي، في العقد الثاني من العمر، وتدعي «نور.أ»، من الطابق الرابع.

وأكد شهود عيان، أن الفتاه كانت بمفردها داخل الشقة، وأنهم استيقظوا على صوت الإسعاف والشرطة، وتم استدعاء حارس العقار وذويها لسماع أقوالهم.

التحفظ على الجثة بالمشرحة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحة ومعرفة سبب الوفاة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وتفريغ الكاميرات واستدعاء أهلية الطالبة لسماع أقوالهم.

وكشف مسؤول أمني أن الواقعة قيد التحقيقات ويتم حالياً تفريغ الكاميرات المتواجدة في الشارع والمكان المحيط بالواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث.