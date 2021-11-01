التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بالخانكة بالتصريح بدفن عامل لقي مصرعه، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره طريق ترعة الإسماعيلية أمام عزبة عويس دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة وتحرر محضر بالواقعة وطلبت النيابة استعجال تقرير الطب الشرعي حول الحادث وتحريات المباحث.

بلاغ بمصرع عامل أثناء عبور الطريق بالخانكة

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق ترعة الإسماعيلية أمام عزبة عويس دائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص رقم «ق ر ط 9584»، قيادة «الألفي م م»، 34 سنة، سائق، بالطريق المشار إليه فوجئ بـ «كريم د م»، 37 سنة، عامل، مقيم عزبة عويس، يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به، ما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي بالمخ، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة تحت تصرف النيابة، التي صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية

حبس 6 عاطلين بحوزتهم مخدرات وسلاح بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس 6 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق حيث تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبطهم لاتهامهم بتجارة السلاح والمخدرات وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع منها الحشيش والهيروين والبانجو والأسلحة النارية في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 6 عاطلين بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخصوص وقليوب وطوخ، وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و210 جرام من الهيروين والحشيش، و170 قرص مخدر، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية تجارتهم الآثمة، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضهم على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما أمرت نيابة العبور بحبس كهربائي ضبط وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي بالعبور 4 أيام على ذمة التحقيق حيث تبين أنه يدعى «أحمد ف ع» 42 سنة كهربائي مقيم العبور، وضبط بحوزته لفافة بداخلها نبات البانجو المخدر تزن 500 جرام، ومبلغ مالي 110 جنيهات، وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.