معمرة تتبرع بنصف معاشها لبناء مستشفى في سوهاج: بحب السيسي

جذبت قرية الحريدية التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، انتباه أهالي سوهاج بعد تبرع مُعمرة مقيمة بالقرية تدعي زينب عبد العال، 109 أعوام، بنصف معاشها من أجل شراء قطعة أرض لبناء مستشفى عليها ضمن مشروعات «حياة كريمة»، وهي من السيدات المعمرات في محافظة سوهاج، ويبلغ عدد أحفادها 80 حفيدا.

معاشها 1000 جنيه وتبرعت بنصفه

«ربنا يخلي السيسي عملنا كل حاجه حلوه.. زود معاشاتنا وعملنا مدارس ومستشفيات وصرف صحي خلانا مش عايزين حاجة ربنا يبارك فيه»، بهذا الكلمات بدأت المعمرة «زينب»، حديثها لـ«الوطن»، موضحة أن أهل القرية قرروا شراء قطعة أرض لبناء مستشفى عليها ضمن مشروعات حياة كريمة وأنها لا تملك سوي معاشها البالغ 1000 جنيه، فقررت التبرع بنصف قيمته من أجل شراء تلك الأرض، مؤكدة أنها لن تتوقف عن التبرع بنصف معاشها حتى ترى المستشفى يعمل.

وأضافت «زينب»، أن تبرعها جاء لوجه الله وحبا في الرئيس السيسي، لأنه وفر خدمات كثير لأهالي قريتها فلابد أن تساهم بما تستطيع من أجل المساعدة في تلك المشروعات، لافتة إلى أنها سعيدة بتبرعها، وأن مشروع المستشفى سيخدم أحفادها وأهالي القرية جميعا.

الأهالي جمعوا 500 ألف جنيه

أهالي قرية الحريدية، أكدوا أن تبرع المعمرة «زينب»، بنصف معاشها جعل عدد كبير من الأهالي يساهمون في التبرع، مؤكدين أن ثمن الأرض يبلغ مليون جنيه وأن إجمالي التبرعات وصلت حتي الآن إلى 500 ألف جنيه، ويتوقعون أن تزيد وتيرة التبرعات خلال الأيام القادمة.

وقال «نجاح»، ابن المعمرة زينب، أن والدته تعشق تراب وطنها وتعشق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودائما ما تسأل عنه وعن أخباره، وعن الإنجازات التي يقوم بها، لافتا إلى أن سمعها ضعيف، ودائما ما تطلب من أبنائها أن يعيدوا على مسامعها، نشرة الأخبار لتطمئن على الأوضاع في بلدها، ودائما ما تدعوا للرئيس عقب كل صلاة.