حظك اليوم برج الثور الأربعاء 3-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتميز بالطموح والإدارة، وقوة التحمل أغلب الوقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا، وتبدو اليوم مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك المهنية على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

الشمس والمريخ في مواجهة برجك.. لا تتسرع في غضبك وتأنّ في أقوالك.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.