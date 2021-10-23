9 خطوات للحصول على الرقم السري لبطاقة التموين 2021

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية الحصول على الرقم السري لبطاقة التموين 2021، خاصة بعد توفير وزارة التموين جميع الخدمات التموينية إلكترونيا تزامنا مع منظومة التحول الرقمي التي تنفذها حاليا وزارة التموين.

الحصول على الرقم السري لبطاقة التموين

ومن بين الخدمات التي تتيحها وزارة التموين، الحصول على الرقم السري لبطاقة التموين 2021 بشكل مبسط للمواطنين سواء من الهاتف المحمول أو من خلال تصفح موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

ويأتي من أهم هذه الخدمات؛ طرق تفعيل بطاقة التموين الجديدة للتمكن من صرف السلع والمقررات التموينية الشهرية من خلالها، فبدون تفعيل بطاقة التموين واستلام الرقم السري لا يمكن لبطاقة التموين العمل.

كيفية الحصول على الرقم السري لبطاقة التموين 2021

ويكون الحصول على الرقم السري لبطاقة التموين 2021، عن طريق إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المختصر 9136، بشرط كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وليس العربية.

وبعد هذه الخطوة، يحصل المواطن المرسل على رقم الموبايل رسالة مدون بها الرقم السري والكود الخاص ببطاقة التموين، فضلا عن تحديد موعد صرف أول المقررات التموينية من خلال رسالة نصية عبر الموبايل.

كما تتيح وزارة التموين خدمة تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا عن طريق بوابة مصر الرقمية أو من خلال موقع الخدمات الحكومية دعم مصر.

خطوات الحصول على الرقم السري لبطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية

1 – فتح بوابة مصر الرقمية من هنا.

2 – اختيار خدمة التموين.

3- الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين الموجودة أعلى قائمة الخدمات التموينية.

4 – الضغط على أيقونة ابدأ الخدمة.

5 – ملء بيانات البطاقة التموينية، والتي تشمل «الاسم – رقم البطاقة – عدد الأفراد – المحافظة – المديرية – الإدارة التموينية – مكتب التموين».

6 – ملء بيانات الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية وتحديد صلة القرابة.

7 – الموافقة على الشروط والأحكام التي تتعلق بأن يكون رب الأسرة هو طالب خدمة تنشيط بطاقة التموين، وأن تكون البطاقة قد سلمت بالفعل.

8 – الضغط على بند التالي.

9 – تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم تفعيل البطاقة بنجاح.