حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 3-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان مخلص في الحب ويعطي كل ما لديه، إلا أنه يحب التملك والسيطرة على الحبيب وفرض آراءه عليه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتأنّى في حركتك، وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك، وحافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

عطارد والقمر معاكسان وعليك أن تراجع أقوالك مع الأهل والأحباب والأقارب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.