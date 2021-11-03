حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 3-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يعرف بالكرم والسخاء بشكل كبير، ويسعى دائمًا إلى مساعدة الآخرين معنويًا وماديًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم أن تحسن التصرف وتستطيع أن تخرج من الأزمات بسهولة، وتجعل الناس من حولك يشعرون بالراحة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويعدك ذلك بأوقات عاطفية حلوة والوقت مناسب لتوطيد علاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.