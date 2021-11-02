حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بكونه لديه شخصة صريحة بشكل كبير وواضحة أيضا، كما أنه يعمل على الوصول للمناصب العليا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات ومهما كنت مشغولا تنجح في توطيد صلتك بالجميع.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

تجد راحتك مع الأحباب والأصدقاء ويطلب الجميع تواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.