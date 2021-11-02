القائم بأعمال الصحة: خطة عاجلة لدعم المستشفيات بكوادر طبية من أساتذة الجامعات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إعداد خطة متكاملة، بالتنسيق مع مديري مديريات الصحة في المحافظات والمستشفيات الجامعية، لتوفير الكوادر الطبية من أساتذة كليات الطب للعمل في مستشفيات الصحة بمقابل مادي مجزي.

تنسيق غير مسبوق بين مستشفيات الصحة والجامعية لتقديم أفضل خدمة للمريض

جاء ذلك خلال جلسة استماع ومناقشة «مشروع قانون المسؤولية الطبية»، التي عقدتها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم.

وأضاف القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أنه جارِ حصر احتياجات جميع مستشفيات وزارة الصحة من المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية لسرعة توفيرها.

خروج 644 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن خروج 644 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 278267 حتى اليوم.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وفقا للخطة التي وضعتها الدولة المصرية.