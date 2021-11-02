رسميا.. الصحة تحدد لقاح «فايزر» لتطعيم الأطفال والسيدات الحوامل

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن استعداد الوزارة لتطعيم الأطفال من عمر الـ16 لـ18 عاما كبداية أولوية للتطعيم، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك بعض الطلاب لم يحصلون على التطعيم داخل الجامعات لأنهم تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما، لذلك سيتم تطعيم هذه الفئة كبداية وفقا لما أجازته هيئة الدواء، وتابع المصدر، أن السيدات الحوامل من المقرر تطعيمهم بلقاح «فايزر» بعد أن أثبتت الدراسات عدم وجود أي ضرر من تطعيمهم خاصة وأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

الشحنة الرابعة للقاح كورونا

وتابع المصدر: «مصر استقبلت الشحنة الرابعة من لقاح كورونا «فايزر» الأسبوع الجاري ووصل إجمالي جرعات لقاح «فايزر» التي تسلمتها مصر حتى الآن 8 ملايين جرعة، مطمئنا المواطنين بشأن تطعيم الأطفال وقال «جائز لحمياتهم»، مشيرا إلى أن لقاح كورونا «فايزر» عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما.

الفئات الممنوعة من لقاح فايزر

وأضاف المصدر، أن الفئات الممنوعة من أخذ لقاح كورونا فايزر هم من المصابين بحساسية تجاه جمع اللقاحات وليس لقاح فايزر فقط، ومن ترتفع درجة حراراته عن 38 درجة مئوية عليه الانتظار ثم بعد ذلك يأخذ اللقاح، وقد ثبت فعاليته بعد أخذ الجرعة الثانية منه لـ95%.

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، لافتة إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن أخذ لقاح كورونا يساهم فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين وفقا للخطة التى وضعتها الدولة.