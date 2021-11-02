في عيد ميلاد شاروخان.. تفاصيل مكالمة جمعت ملك بوليوود بالشيخ «ذاكر نايك»

مكالمة شهيرة حدثت بين شاروخان، الذي يدين بالديانة الإسلامية، ودافع عنها من خلال فيلمه «My Name Is Khan»، والعالم الديني الشهير ذاكر نايك، تحدثا فيها عن العديد من الأمور الدينية؛ وفقا لما أعلنه ملك بوليوود، الذي يحتفل اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده.

مكالمة شاروخان مع ذاكر نايك

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل مكالمة شاروخان وذاكر نايك:

كتب شاروخان، عبر موقعه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عام 2018، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ ذاكر نايك، وناقش معه العديد من أمور الدين، وكان ذلك مفيدا للغاية.

وخلال إحدى ندوات الشيخ ذاكر نايك، سأله أحد الجمهور عن مكالمته مع شاروخان، فأجاب: نعم حصلت مكالمة هاتفية بيني وبين شاروخان، لمدة نصف ساعة تقريبا، وتناقشنا في العديد من الأمور ومنها أمور شخصية لا يمكننى الإفصاح عنها.

وأضاف أن هناك العديد من الأصدقاء المشتركين بينه وبين شاروخان، ولكن المكالمة كانت أول لقاء بينهما، مضيفا أنه يفتخر بسياسته، ولا يعتمد فقط على الأخبار للحكم على الآخرين، مشيرا إلى أنه دائما ما يتلقى تعليقات بأن شاروخان مسلم غير ملتزم بأمور الدين، وليس سعيدا أنه مسلم، ودائما ما يدلي بتصريحات ضد الإسلام، لكنه لم يسمع ذلك من شاروخان في التليفزيون أو بالصحف.

وأوصى باتباع أوامر الله في سورة الحجرات: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ».

ذاكر نايك: إجابات شاروخان عن الإسلام جيدة

وأشار إلى أن إجابات شاروخان، عندما قابله في أحد البرنامج، كانت أفضل من معظم المسلمين المتواجدين بالبرنامج، لافتا إلى أنه لديه الكثير من المعلومات الصحيحة عن الإسلام.

شاروخان: التمثيل والغناء والرقص حرام

وأضاف ذاكر نايك، أن شاروخان اعترف أن التمثيل والغناء والرقص حرام، واعترافه بذلك شيء جيد، سواء كان يقوم به أو لا، فاعترافه بخطأ يقوم به شيء إيجابي.

وقال ذاكر نايك، إن شاروخان سأله خلال المكالمة، عن إعفاء اللحية ولبس العمة، فأجابه بأنه عندما تدخل الامتحان هناك بعض الأسئلة بدرجة واحدة، وسؤال آخر بعشر درجات، فترك اللحية أو لبس العمة، أشياء مهمة، لكنها ليست بالأهمية القصوى؛ لذا فاعتبرها درجة واحدة بالامتحان، لكن أساس المسلم ليحصل على الدرجة النهائية، هو السلوك نفسه، مثل كونك صادقا في حياتك العملية، وقول الحق، هذه هي النقاط المهمة لدى المسلم.