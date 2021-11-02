في عيد ميلاد شاروخان.. تعرف على زيارته لمصر وأغنيته في الأهرامات

يجهل البعض أن أغنية شاروخان الشهيرة «Suraj Hua Maddham »، تم تصويرها في الأهرامات وواحة سيوة بالفعل، وكانت الزيارة الأولى لشاروخان في مصر عام 2001، أثناء تصويرها، وتنشر «الوطن»، تفاصيل زيارة شاروخان لمصر وكواليس الأغنية، تزامنا مع عيد ميلاد نجم بوليوود الكبير.

تفاصيل أغنية «Suraj Hua Maddham»

تعد أغنية «Suraj Hua Maddham»، من أشهر أغاني أفلام شاروخان، في بداية الألفينات، وهي من فيلم «كابهي كوشي كابهي جم»، الذي عُرض عام 2001، في دور السينما الهندية والعالمية، وشارك ببطولة الفيلم النجم العالمي أميتاب باتشان، وزوجته جايا باتشان، وريتك روشان، كارينا كابور.

وتم عرض فيلم «كابهي كوشي كاهبي جم»، عام 2006 في السينمات المصرية، وكان أول فيلم هندي، في السوق المصري بعد غياب طويل وحرمان دور السينما المصرية، والجمهور المصري من عرض الأفلام الهندية.

تصوير أغنية «Suraj Hua Maddham»

تم تصوير «Suraj Hua Maddham »، في منطقة الأهرامات وواحة سيوة، وكانت الزيارة الأولى لشاروخان إلى مصر برفقة صديقته كاجول، التي شاركته في تصوير الأغنية، حيث كان هناك لقطات رومانسية تجمعهما بصحراء مصر في واحة سيوة ومنطقة الأهرامات.

موقف طريف لشاروخان أثناء زيارته لمصر: المصريون افتكروني أميتاب باتشان

صرح الفنان شاروخان أثناء لقائه مع الإعلامية المصرية سمر يسري، عن زيارته الأولى لمصر أثناء تصويره أغنية «Suraj Hua Maddham »، بأن المصريين كانوا يطلقون عليه اسم أميتاب باتشان، وقال مازحا: «أعتقد أن المصريين كانوا يعتقدون جميع الهنود اسمهم أميتاب باتشان»، وعبر عن سعادته أثناء رحلته إلى مصر، وأنه أحب مصر للغاية.

تفاصيل زيارة شاروخان لمصر عام 2016

يذكر أنه كان من المفترض أن يتم تصوير أغنية أخرى، لشاروخان عام 2016، في مصر، بحسب ما صرح بذلك من خلال حسابه الخاص على «تويتر»، قائلًا: «إنه الوقت لزيارة مصر مرة ثانية، أبو الهول والأهرامات، والفلافل، والكشرى، شكراً مصر»، ولكن تم تجاهل الأمر وانقطاع الأخبار عن زيارته أو سبب عرقلة الزيارة حتى الآن.