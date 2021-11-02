أستاذ جهاز هضمي: «سبب أدبي» وراء تأخر خفض سن تطعيم كورونا حتى الآن

كشف الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، مدى إمكانية بدء تطعيم الأطفال دون سن الـ 18 سنة، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ ذكر أن الدولة المصرية تستعد لتلقيح هذه الفئة ولكنها تنتظر لحين الانتهاء من كافة التجارب السريرية للتأكد من أمان اللقاحات على هذه السن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «extra news».

لقاحات كورونا التي وفرتها الدولة آمنة وفعالة

وأضاف «المنيسي» أن هناك سببًا أدبيًا وراء التأخر في خفض سن الفئات المسموح لها بالحصول على لقاح كورونا، فالمرحلة الماضية شهدت التأكد من فاعلية اللقاح على الفئات الأقل من 18 سنة، لكنّ ما يجري حاليًا هو التأكد من مأمونية اللقاح، مناشدًا المواطنين الإقبال بكثافة على الحصول على اللقاح دون الاهتمام بنوعه، فكل لقاحات كورونا التي وفرتها الدولة المصرية هي آمنة وفعالة.

الحصول على جرعة تعزيزية أمر قد يكون مهمًا

وأشار أستاذ الجهاز الهضمي والكبد إلى أن الحصول على اللقاح سيظل الخطوة الأهم في سبيل مواجهة الفيروس، فاللقاحات تعتبر الملاذ للقضاء على الأوبئة منذ فجر التاريخ، مشيدًا بجهود الدولة التي توسّع دائرة التطعيم عبر الخطوات التي يتم اتخاذها، كما ذكر أن الحصول على جرعة تعزيزية أمر قد يكون مهمًّا، وذلك لأن فاعلية أغلب اللقاحات تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، وبالتالي يحتاج الشخص إلى مزيد من الوقاية.

ضرورة تصحيح الأفكار المغلوطة بشأن التطيعمات

وأوضح الدكتور محمد المنيسي إن لم يتم تطعيم 70% من سكان العالم، فلن يتم التخلص من هذا الوباء، كما أن الدولة المصرية كانت من الدول التي وفرت التطعيمات وقامت بالتجارب السريرية منذ بداية الأزمة، وأشادت بها منظمة الصحة العالمية، مشددًا على ضرورة تصحيح الأفكار المغلوطة بشأن التطعيمات والتي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي كان لها تأثيرها السلبي على المواطنين.