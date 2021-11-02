خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا.. الحق نفسك قبل 1 ديسمبر

قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجاري، بدخول أي موظف لم يتلقَ لقاح كورونا، إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يُجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته في حال عدم حصوله على اللقاح.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين إلى سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا، لاسيما أن الدولة وفرت العديد من الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية، كما تسعى الدولة للتوسع في تخصيص مراكز لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، سعيا لاستكمال تطعيم المواطنين بتلك اللقاحات.

رابط موقع تسجيل لقاح كورونا

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات رابط موقع تسجيل لقاح كورونا وخطوات التسجيل.

1- يمكن التسجيل على موقع وزارة الصحة الذي تم تخصيصه من أجل تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا، من خلال الضغط هنا.

2- وبعدها انقر على خيار «التسجيل لطلب اللقاح».

3- وبعدها يُحدد الراغب في التسجيل الفئة التي تخصه من بين عدد 4 اختيارات ستظهر لك، وهم: «تطعيم بغرض السفر، أو أصحاب الأمراض المزمنة من مختلف الفئات العمرية، أو العاملين في القطاع الطبيب، أو فئات أخرى».

4- وبعدها يتم إدخال البيانات المطلوبة، أبرزها الاسم رباعي، إلى جانب كل من الرقم القومي، ورقم الموبايل.

5- ستصلك رسالة مكونة من 4 أرقام على رقم الموبايل الذي تم تسجيله.

6- بعدها اختر المحافظة والمكان الذي يريد الحصول فيه على اللقاح.

7- لابد من الموافقة على جميع الشروط المتعلقة بتلقي لقاح كورونا.

8- وفي النهاية سيتلقى الشخص رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول الذي تم إدخاله، بحيث تتضمن هذه الرسالة «رقم طلب التسجيل».