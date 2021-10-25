نواب «التنسيقية»: إلغاء الطوارئ يؤكد أن مصر قوية ومستقرة

أشاد أعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مجلس النواب والشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد.

من جانبه، ثمن النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار الغاء مد حالة الطوارئ، قائلًا: «مصر قوية ومستقرة، وسيكون لهذا القرار انعكاس إيجابي على الاستثمار والسياحة والاقتصاد بشكل عام».

وأضاف عصام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مصر عاشت في حالة الطوارئ 80 سنة تقريبا، ومصر الآن درة الأمن والأمان.

قصة كفاح أجيال كثيرة

فيما قال النائب محمد بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إلغاء حالة الطوارئ في مصر، قصة كفاح أجيال كثيرة.

وأضاف بدر، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن قرار اليوم هو قصة كفاح شباب ضحوا بحياتهم من أجل أن نصل لهذه اللحظة، وهي بسط الأمن في كل شبر من أراضينا.

وتابع: «قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، هو قصة جيش وشرطة وشعب واجه الإرهاب بكل الطرق وأمن بلده ومهد الطريق للجمهورية الجديدة، فهي قصة رئيس آمن بالحرية إيمان حقيقي غير خاضع لأي املاءات».

القرار يعبر عن حالة الأمن والاستقرار

كما أشاد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات.

وأضاف مصطفى، في بيان له اليوم، أن قرار السيد رئيس الجمهورية اليوم يؤكد على أن الدولة المصرية الآن ليست في حاجة إلى مد حالة الطوارئ، مؤكدا أن الشعب المصري أصبح على يقين كامل بما كان يحاك له من مخططات، استهدفت إسقاط الدولة المصرية من قبل المنظمات المشبوهة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا القرار يعبر عن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد تضحيات كبيرة من الشهداء الأبطال التي قام بها رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء علي الإرهاب.

ووجه النائب علاء مصطفى، التحية لشعب مصر العظيم الذي كان داعما للرئيس السيسي والدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتي تنعم مصر بالأمن والاستقرار مرة أخرى.