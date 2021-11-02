ضبط 7 أشخاص يديرون مركزا لعلاج الإدمان دون ترخيص في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القبض على 7 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، يديرون مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص في كرداسة بمحافظة الجيزة.

وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، استئجار شخص مقيم في الجيزة، فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة؛ لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المخدرات بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف الفيلا المشار إليها، وضبط القائمين على إدارتها، وهم 7 أشخاص من بينهم زوجة مستأجر الفيلا.

اعتداء على المرضى

وتبين وجود 105 أشخاص بداخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدي عليهم.

كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية «ممنوع تداولها بدون استشارة طبية»، 16 عينة تحليل مخدرات، عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر، 5 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء، مجموعة من الحبال.

أدوية بدون ترخيص

وتم أيضا، ضبط العديد من المخالفات بالمكان؛ أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية بدون استشارة طبية، وعدم وجود تجهيزات طبية، وعدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في تكبيل والتعدي على النزلاء بالضرب، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.