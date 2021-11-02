إشادة دولية بنجاح مصر فى تنظيم احتفالية يوم المدن العالمى بمدينة الأقصر

أشاد المشاركون من كبار الشخصيات الدولية والممثلين رفيعى المستوى من مختلف دول العالم، فى احتفالية يوم المدن العالمى بمدينة الأقصر، بنجاح مصر فى تنظيم هذا الحدث الدولى المهم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكدت الوفود المشاركة أن اختيار مدينة الأقصر من جانب الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية لاستضافة الاحتفالية كان «قراراً صائباً» بعد الصورة الجميلة والرائعة التى ظهرت عليها.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى بيان أمس، إنه تم التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، لرفع الأفكار والرؤى التى خرجت بها الجلسات إلى قمة الأمم المتحدة لرؤساء المدن والحكومات لتغير المناخ، فى مدينة جلاسكو، للاستفادة منها وتطبيق وتنفيذ التوصيات، خاصة أن المؤتمر ناقش «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية».

وأوضح «شعراوى» أن توصيات المشاركين تضمنت ضرورة اهتمام الدول بالتعافى الصحى والعادل من فيروس كورونا، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وجعل قمة الأمم المتحدة للمناخ بجلاسكو تركز على القضايا المتعلقة بالصحة والعدالة الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للاستثمار فى مشروعات مواجهة التغيرات المناخية، ودعم صمود النظم الصحية، والتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوصى المشاركون بدعم الاستدامة فى تصميم وتطوير وتنفيذ المدن الحضرية ونُظم النقل والبنية التحتية، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، ووضع الصحة والعدالة الاجتماعية فى قلب المناقشات.