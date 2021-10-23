وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحان مدفن صحي آمن للمخلفات في بلقاس

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتنفيذ الخطة الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق والتعاون والشراكة الكاملة مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتنمية الاقتصادية والمالية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك على أرض محافظات الجمهورية لتطوير منظومة المخلفات والتى تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات العالمية وإنشاء مدافن صحية آمنه تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات.

تطوير منظومة إدارة المخلفات

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة خلال المرحلة الحالية لتنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها، جاء ذلك خلال افتتاح وزير التنمية المحلية مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المدفن الصحى الآمن بمنطقة قلابشو بمركز بلقاس للتخلص من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات بالمحافظة، وذلك ضمن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية.

وأشار «شعراوي» إلي أن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتنمية الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة.

دور القطاع الخاص في منظومة المخلفات الجديدة

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في منظومة المخلفات الجديدة واستكمال الجهود والاستثمارات التي تقوم بها الدولة في هذا الملف بما يحقق الهدف الذي نسعى إليه جميعا وعودة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري في كل المحافظات، مشيراً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لشركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول لمنظومة النظافة الجديدة للحفاظ على صحة المواطن.

تطهير مصرف كيتشنر

وأضاف «شعراوي» أن محافظة الدقهلية ستشهد أيضاً إقامة بعض المشروعات الخاصة بمشروع تطهير مصرف «كيتشنر» بعد أن جرى توقيع عقد الاستشاري الخاص برفع قدرات وإنشاء وحدة متخصصة لإدارة المُخلفات الصلبة، وجاري إعداد الخطة الاستثمارية للمشروعات التي ستنفذ ضمن مشروع تطهير مصرف «كيتشنر» والتي تتضمن إنشاء محطات وسيطة وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة المعدات ورفع بعض التراكمات في مقلب نبروه وإضافة خط في مصنع بلقاس.