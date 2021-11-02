ندوة «معاً ضد عقر الحيوان» للتحذير من خطورة السعار بالمنيا

عقدت مكتبة مصر العامة، بالتعاون مع إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ومديرية الصحة والإدارة التعليمية، ندوة بعنوان «معاً ضد عقر الحيوان»، بهدف التوعية بمرض «السعار»، ونشر ثقافة الوعي بين التلاميذ وطلاب المدارس، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف حملات التوعية والتثقيف لطلبة المدارس، لرفع الوعي لديهم، والحفاظ على سلامتهم من الأمراض المعدية.

الصحة والتعليم أساس نهضة وتقدم الدول

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن التعليم والصحة هما أساس نهضة الدول، مؤكداً أن الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات الصحة والتعليم، وأضاف أن ما تحقق على أرض الواقع لم يتم تحقيقة في سنوات، خاصةً المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، موجهاً بالاستمرار في تنظيم ندوات التوعية والإرشاد والحث على ضرورة الالتزام بالعادات الصحية السليمة، للوقاية من انتشار الأمراض.

استعراض دور لجنة حماية الطفل

وطالب رئيس المركز الجميع بالتكاتف من أجل النهوض بالمرأة والطفل، للوصول بالمجتمع إلى أعلى مستوى من التقدم، وضرورة وصول رسائل التوعية إلى كافة شرائح المجتمع بمختلف أعمارهم، نظراً لأهمية هذه الرسائل، وتأثيرها على تعديل السلوك، واستعرض دور اللجنة الفرعية لحماية الطفل ووحدة الحماية والتعريف بأعضاء اللجنة والتواصل مع خط نجدة الطفل 16000.

واستعرضت الدكتورة الشيماء علي طه، مدير إدارة الترصد والوبائيات بمديرية الصحة، الأضرار الخاصة بعقر الحيوان، والفئة المستهدفة، وتشمل الأطفال من عمر 5 سنوات حتى عمر 10 سنوات، وأهداف حملة «معاً ضد عقر الحيوان»، ومواعيد إعطاء تطعيم عقر الحيوان.

وأكد الدكتور علي عبد السلام، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أن الإدارة تقدم العون لعقد هذه الندوات في جميع المدارس بالإدارة التعليمية بمركز ومدينة المنيا، مؤكداً أن التعاون والمشاركة في مثل هذه الندوات ليستفيد منها عدد أكبر من طلبة المدارس.

حضر الندوة الدكتورة أمل عليوة، مدير عام مكتبة مصر العامة، وفاطمة الزهراء، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وحسن فرغلي، مدرب بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وجاكلين سامي، الاخصائي الاجتماعي بوحدة حماية الطفل، ومحسن جمال، ورمضان علي عبد النعيم، مراقبي الأوبئة والأمراض المعدية بمديرية الصحة، والدكتور مصطفى زيدان، المشرف الميداني بقسم علم الاجتماع بجامعة المنيا.