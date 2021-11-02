أسعار اشتراكات القطارات لطلاب الجامعات في المنيا

يعتمد معظم طلاب الجامعات على القطارات كوسيلة نقل أساسية وآمنة بين محال إقامتهم والجامعات التي يتلقون تعليمهم بها سواء داخل المنيا أو المحافظات الأخرى، ويحرص الأغلبية على عمل اشتراكات توفر عليهم الأعباء المادية لأنها تكون بأسعار مدعمة ومخفضة.

أسعار اشتراكات القطارات لطلاب الجامعات

1/ اشتراك ملوي- المنيا مميز 69 جنيها.

2/ اشتراك ملوي- المنيا محسن (تحيا مصر) 120 جنيها.

3/ اشتراك ملوي- بني سويف مميز 94 جنيها.

4/ اشتراك ملوي –بني سويف محسن (تحيا مصر) 183 جنيها.

5/ اشتراك ملوي – القاهرة مميز 116 جنيها.

6/ اشتراك ملوي- القاهرة- محسن (تحيا مصر) 238 جنيها.

7/ اشتراك ملوي- أسيوط مميز 75 جنيها.

8/ اشتراك ملوي- أسيوط محسن (تحيا مصر) 135 جنيها.

9/ اشتراك ملوي- سوهاج مميز 94 جنيها.

10/ اشتراك ملوي- سوهاج محسن (تحيا مصر) 183 جنيها.

وفي حال حصول الطالب على اشتراك مميز أو محسن (تحيا مصر) ويريد ركوب قطار روسي عليه التوجه إلى شباك التذاكر قبل مواعيد القطارات بنصف ساعة وإحضار الاشتراك ودفع فروق التذكرة كالتالي..

1/ ملوي –المنيا 12 جنيها اشتراك مميز- 7 جنيهات اشتراك محسن.

2/ ملوي- بني سويف 27 جنيها اشتراك مميز-10 جنيهات اشتراك محسن.

3/ ملوي- القاهرة 31 جنيها اشتراك مميز- 10 جنيهات اشتراك محسن.

4/ ملوي- أسيوط 15 جنيها اشتراك مميز- 7 جنيهات اشتراك محسن.

5/ ملوي- سوهاج 21 جنيها اشتراك مميز- 7 جنيهات اشتراك محسن.

طريقة حجز تذكرة القطارات من خلال التليفون المحمول:

1/ تحميل تطبيق قطارات مصر حجز واستعلام.

2/ إنشاء حساب.

3/ تسجيل الدخول.

4/ الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة.

5/ حجز المقعد باختيار محطتي القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة.

6/ الاحتفاظ برسالة تأكيد الحجز لإظهارها للكمسري خلال الرحلة.