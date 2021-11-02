منصة جامعة طنطا للدفع الإلكتروني خطوات التسجيل وأمان التعامل

قال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إن جميع المستحقات والرسوم المالية داخل الجامعة، يتم تحصيلها إلكترونيا، سواء المصروفات الدراسية للطلاب أو الخدمات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، من خلال منصة جامعة طنطا الإلكترونية التي فعلتها وحدة نظم المعلومات الإدارية بجامعة طنطا، دعماً لتوجهات الدولة للتحول الرقمي، للتيسير على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في إنهاء الاجراءات المالية دون عناء.

قنوات وخطوات الدفع إلكترونيا

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن جميع المعاملات المالية أصبحت معاملات إلكترونية تتم حاليا من خلال منصة جامعة طنطا الجديدة التي أطلقتها الجامعة بالتكامل مع بوابة تحصيل إلكتروني آمنة من خلال شركة E-Finance، ويتم الدفع باستخدام الرقم القومي من خلال قنوات متعددة مثل تطبيق الموبايل الخاص بشركة Bee أو نقاط التحصيل الإلكتروني المنتشرة في جميع المحافظات من خلال شركات «Bee - مصاري - ممكن - امان - سداد - وقتي ، وايضا من خلال البنك الأهلي المصري».

شهرين على تفعيل المنصة

وأشار الدكتور محمد حسين القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، إلى أن منصة جامعة طنطا الجديدة تم تفعيلها في شهر سبتمبر الماضي، وتمكن جميع منتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس من سداد جميع المستحقات المالية إلكترونيا كبديل لطرق الدفع التقليدية، ولا تشترط التواجد الشخصي داخل الحرم الجامعي أو في أية اماكن محددة لدفع أي رسوم جامعية.

وبيّن أن منصة جامعة طنطا الجديدة توفر حلول دفع رقمية متطورة لإتمام عمليات السداد الخاصة بالخدمات الجامعية بكل سهولة وأمان للحد من التعامل النقدي.