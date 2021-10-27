جامعة طنطا: أولوية لدعم مبادرات الشمول المالي والتحول الرقمي

ترأس الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، الاجتماع الشهري لمجلس الجامعة، اليوم، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس، رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة، المستشار القانوني، والمحاسب أحمد رشاد، أمين عام الجامعة.

تنفيذ آليات الحوكمة ورقمنة كل الخدمات التعليمية

وأكد رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، انطلاق جامعة طنطا كإحدى مؤسسات الدولة المصرية، لتطوير استراتيجياتها للتنمية المستدامة، كجزء من المشهد العام الأكثر اتساعا لاستراتيجية «مصر 2030»، ولتلعب دورا محوريا في محيطها الجغرافي والحضاري والثقافي، سواء في مجالات التعليم أو البحث العلمي أو خدمه المجتمع وتنمية البيئة، موضحاً أن الجامعة بادرت فى ديسمبر 2020 إلى صياغة خطتها الخمسية الجديدة، لدعم المنظومة الوطنية «رؤية مصر 2030»، وأن هناك أولوية لدعم المبادرات الرئاسية للشمول المالي والتحول الرقمي وتنمية الموارد، بهدف تنفيذ آليات الحوكمة ورقمنة كافة الخدمات التعليمية والإدارية والعامة، وتوحيد الحسابات البنكية، ومراقبة حركة الأموال بالحسابات الخاصة.

وأضاف أن حجم الإنجازات الهائلة التي استطاعت الجامعة أن تحققها خلال 8 أشهر، هي نتاج جهد وعمل مؤسسي ناجح، يعتمد على مبدأ الإدارة بالأهداف لرسم رؤية مستقبلية، تتشارك جميع مؤسسات الجامعة في تحقيقها.

جامعة طنطا تمتلك الكوادر المتميزة

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تمتلك الكثير من الكوادر المتميزة على مستوى الجامعات المصرية، وبمشاركتهم استطاعت الجامعة تحقيق العديد من الإنجازات، منها تدشين مستشفى 900900 وإدراجها ضمن خطة المشروعات القومية للدولة، وحصاد الجامعة المركز الأول فى مجال محو الأمية، عن طريق محو أمية 12 ألف و525 دارساً بمحافظة الغربية.

كما حصدت جامعة طنطا، المركز الثاني في جائزة مصر للتميز الحكومي 2020 للمؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية الذكية، فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية على مستوى كل الجهات الحكومية.

محافظ الغربية يكرم جامعة طنطا

وأهدى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، درع المحافظة إلى الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، لفوز الجامعة بجائزة مصر للتميزالحكومي، مؤكداً على أهمية هذه الجائزة، كونها تدعم التنافسية الجادة، وتدفع الجميع بقوة لاتخاذ خطوات ثابتة تجاه التطور والحداثة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورقمنتها، تحقيقاً لرؤية البلاد المستقبلية للتنمية المستدامة.

مجلس الجامعة يكرم المتميزين تقديراً لجهودهم

كما كرم مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي، كلاً من الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق، والدكتور ممدوح المصري، القائم بأعمال عميد كلية الأداب، والدكتوره دينا عبد الهادي، المدير التنفيذي للآداء المؤسسي، والدكتور محمد النمر، مدير المركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور رضا البسيوني، مدير وحدة تطوير النظم بالجامعة، والدكتور ولاء عراقيب، مدير مركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد، وعاطف إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ومنسق عام جائزة مصر للتميز الحكومي للجامعة، ومحمد شفيق، مدير وحدة التوثيق الإعلامي، تقديراً لجهودهم المتميزة.