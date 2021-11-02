دراسة نهائية لإطلاق معاش تأميني للمزارعين يتيح قروضا وتأمينا صحيا

تستعد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإعداد الدراسة النهائية لمبادرة «معاشك بإيدك»، والتي ستُتيح إعطاء معاش تأميني للمزارعين للمستحقين من الفئات الأولى بالرعاية، لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل البدء في تفعيلها، تنفيذا لتوجيهاته بتقديم الرعاية للمزارعين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع عقده معها اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بأن تتضمن الدراسة النهائية تصورات لإطلاق المبادرة في إحدى المحافظات، لتقييمها على أرض الواقع، قبل تعميمها على باقي المحافظات.

دراسة معاش تأميني للمزارعين يُسدد كمكافأة دفعة واحدة أو شهادة استثمارية

- «معاشك بإيدك»، هو المُسمى المقترح للمشروع الذي تدرسه الحكومة لإطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين.

- الدراسة تأتي بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بتشجيع المزارعين للتعامل مع المؤسسات المالية الرسمية، وتوفير حياة لائقة لهم.

- المزارع سيدفع «دفعة أولى» كمرة واحدة، ثم سيقوم بسداد أقساط دورية لحين وصوله لسن المعاش لزيادة «المعاش التكميلي».

- المعاش سيُسدد للمزارع في شكل «مكافأة دفعة واحدة نقدية»، أو «شهادة استثمارية».

- سيُصرف المعاش للمزارع عند بلوغه سن استحقاق هذا المعاش أو لدى الإصابة بعجز كلي، أو لأسرة المُزارع حال الوفاة.

- سيتم العمل على سداد اشتراكات المزارعين عبر وسائل تكنولوجية حديثة.

- سيُتاح للمزارع أخذ قرض بفائدة بسيطة بعد الاشتراك بالتأمين.

- سيحصل المزارع على تأمين صحي والتأمين على الحياة.

- 5 ملايين عامل في قطاع الزراعة في مصر، وهناك 4.7 مليون عضو في الجمعيات التعاونية الزراعية.

«معاشك بإيدك» ضمن توجيهات رئاسية بدعم العمالة في مختلف القطاعات

يأتي دراسة الحكومة لإعطاء معاش تأميني للمزارعين ضمن الفئات الأولى بالرعاية ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية للعمالة في مختلف القطاعات، دعماً من الدولة لأبنائها.