شروط التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة.. منها تأجير أرض زراعية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة شروط التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهو البرنامج الذي يهدف تقديم المساعدات للأسر التي تحتاجها، ويشمل 14.3 مليون فرد، منهم أسر وأطفال ونساء وذوي الإعاقة والمسنين.

شروط التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة

وتستعرض الوطن استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة، كما يلي:

ألا يكون الزوج/ الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

تقديم المستندات اللازمة مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وغيرها من الوثائق المطلوبة.

أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية:

ـ ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر).

ـ إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر).

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).

ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر).

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني.

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي دون اشتراك تأميني، بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.

ـ امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع.

ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومي / جيش / شرطة عن ذاته.

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.

ـ تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريا.

- دفع مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.