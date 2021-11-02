بريد الوطن .. وضّح اشتراطات البناء بـ«منشأة القناطر» يا محافظ الجيزة

مع اعتماد اشتراطات البناء الجديدة بالمدن، وغلق باب «المصالحات» فى مخالفات البناء، وبدء استخراج «نموذج 10»، والمواطنون فى حيرة وتساؤل: «هل تنطبق اشتراطات البناء على القرى؟ وهل المبانى فى القرى خاضعة للقانون 119 لسنة 2008 كما هو منشور على معظم المواقع الإخبارية؟ وما موقف البناء على الأراضى المتصالح عليها بعد حصولها على نموذج 10؟ وهل سيتم قبول التصالح خارج الحيز العمرانى؟».. وعليه نناشد محافظ الجيزة، توجيه مجلس مدينة منشأة القناطر والوحدات المحلية التابعة له بتعميم منشور بـ«المحليات» يتضمن كل ما يخص البناء فى القرى، ليتم تطبيق القانون دون تخبُّط، وحتى لا يقع البسطاء ضحيةً لمعدومى الضمير.

رزق عبدالمنعم خليف

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