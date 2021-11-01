بريد الوطن .. الهجرة غير الشرعية أطلَّت برأسها

هؤلاء الشباب الذين يذهبون ضحية للهجرة غير الشرعية نحزن عليهم حزناً شديداً، ففى قرية «كفر أبونجم» بلد الشاعر الكبير المرحوم أحمد فؤاد نجم، التابعة لمركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية، هذه القرية الجميلة النائمة فى حضن ترعة الإسماعيلية، راح بعض شبابها غرقاً فى البحر عند هجرتهم إلى إيطاليا، حيث تعود الكثير من أبناء القرية على الذهاب إلى إيطاليا وأصبحت القرية نموذجاً رائعاً فى الحياة الكريمة لكل من سافر إلى إيطاليا، وكذلك قرية التلبانة بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وراح نحو 40 من خيرة شبابها فى هجرة غير شرعية، ومخاطرة غير محسوبة، ولكن أصبح مصير هؤلاء الذهاب ضحية وراء لقمة العيش، وكذلك للتأسف على عدم وجود وظيفة لهؤلاء الشباب، ولكن بعد سعى ودأب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ليعيد للقرية المصرية الحياة الكريمة فيها، كى يحد ذلك من الهجرة غير الشرعية، ويجد شباب القرى الوظيفة المناسبة لكى تجعلهم يعيشون حياة كريمة، حيث إننا نقدر مجهودات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ولكن ما يحدث فى الخفاء من سماسرة الهجرة كخفافيش الظلام الذين يتسربون للشباب ويغرونهم بالهجرة، والأدهى والأمر أن هناك صبية خرجوا دون علم آبائهم وذهبوا للمصير المجهول، لذا نود المراقبة والمتابعة للحدود والسواحل المصرية كى لا يتكرر ما حدث وأوجع قلوبنا جميعاً.

أحمد النمر

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