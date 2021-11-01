بريد الوطن .. عمر الفرح

لو سألونى إمتى فرحت؟

أقول قليل

عمر الفرح قصير

لكن إمتى حزنت؟

أكيد كتير

بحر الحزن طويل ومرير

حزنت يوم ما الطموح غادر الصدور

يوم هجرت عشها الصقور

وهاجرت بلادها الطيور

ومات الشعور والقلب الغيور

حزنت يوم ما أشعة الشمس باتت تحت الثرى

ومشينا فى عتمة واختفى القمر فى ظل السما

حزنت يوم ما عمت علينا كلمة أنا

يوم ما الشجار بين العرب نما

والقمة حتى لو يوم فى السنة

حزنت يوم ما نبت الخير قل

وزاد بذر الشر

منى حافظ خلف الله

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