بريد الوطن .. ما بقتش

ما بقتش أقرب حتى صدفة

ما بقتش أجرب نظرة خاطفة

ما بقتش أعاتبك

بطلت أدق فى حلمى بابك

واكتفيت من برو عتبك

وخضعت للهجر اللى عشش جوّة حيطك

رضيت بنفيى فى دايرة أبعد من محيطك

ما بقتش ضلعك

ولا لسَّه موجى بيحضنه الرمل فى محيطك

ويعدى منك

بقى بينا برزخ

ما بين عذابى الحلو فيك ومر عذبك

وقويت لدرجة استسلمت ليها المواجع

واتحولت لذكرى باردة بتبتسم

كل أما أطول ليل فراقك تنقسم

لألف ذكرى وألف فكرة

وألف شوق فى القلب راجع

بينادى قلبك

ويطاطى حلمى لعصف غضبك

تبعدنى تانى وتسد بابك

وأبعد وأنا لسَّه بحبك

نجلاء نعيم

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