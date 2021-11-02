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محمود مسلم

بريد الوطن .. ما بقتش

كتب:

الوطن
08:35 م | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

ما بقتش أقرب حتى صدفة

ما بقتش أجرب نظرة خاطفة

ما بقتش أعاتبك

بطلت أدق فى حلمى بابك

واكتفيت من برو عتبك

وخضعت للهجر اللى عشش جوّة حيطك

رضيت بنفيى فى دايرة أبعد من محيطك

ما بقتش ضلعك

ولا لسَّه موجى بيحضنه الرمل فى محيطك

ويعدى منك

بقى بينا برزخ

ما بين عذابى الحلو فيك ومر عذبك

وقويت لدرجة استسلمت ليها المواجع

واتحولت لذكرى باردة بتبتسم

كل أما أطول ليل فراقك تنقسم

لألف ذكرى وألف فكرة

وألف شوق فى القلب راجع

بينادى قلبك

ويطاطى حلمى لعصف غضبك

تبعدنى تانى وتسد بابك

وأبعد وأنا لسَّه بحبك

                                                  نجلاء نعيم

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