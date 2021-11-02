بريد الوطن .. ما بقتش
كتب:
الوطن
08:35 م | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
ارشيفية
ما بقتش أقرب حتى صدفة
ما بقتش أجرب نظرة خاطفة
ما بقتش أعاتبك
بطلت أدق فى حلمى بابك
واكتفيت من برو عتبك
وخضعت للهجر اللى عشش جوّة حيطك
رضيت بنفيى فى دايرة أبعد من محيطك
ما بقتش ضلعك
ولا لسَّه موجى بيحضنه الرمل فى محيطك
ويعدى منك
بقى بينا برزخ
ما بين عذابى الحلو فيك ومر عذبك
وقويت لدرجة استسلمت ليها المواجع
واتحولت لذكرى باردة بتبتسم
كل أما أطول ليل فراقك تنقسم
لألف ذكرى وألف فكرة
وألف شوق فى القلب راجع
بينادى قلبك
ويطاطى حلمى لعصف غضبك
تبعدنى تانى وتسد بابك
وأبعد وأنا لسَّه بحبك
نجلاء نعيم
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