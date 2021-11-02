بريد الوطن .. فى عائلتنا بطل شارك فى حرب أكتوبر

مثلما يحتفل الشعب المصرى كل عام بذكرى انتصارات أكتوبر ١٩٧٣، تحتفل عائلتنا أيضاً على وجه الخصوص بوالد زوجتى ضابط القوات البحرية المتقاعد «رضا السيد» أحد أبطال حرب أكتوبر، حيث إنه كان من أفراد المدمرة الظافر التى شاركت ضمن سرب بحرى فى غلق مضيق باب المندب أمام السفن العابرة للعدو لإمداده بالبترول والمؤن والذخيرة خلال فترة الحرب.

ويروى بطلنا لحفيديه الصغيرين «عبدالرحمن وعمر» اللذين يستمعان إليه بحب عن علمهم ببدء العمليات العسكرية لتحرير أرض سيناء وعبور قواتنا لقناة السويس واقتحام خط بارليف وشرحه لقصص المعارك مع العدو، والتى من إحدى أروع قصصها قصة أبطال مضيق باب المندب التى استهدفت تعطيل عمل ميناء إيلات الإسرائيلى، فيحكى بطلنا لأحفاده أنه وقبل خمسة أيام من الحرب تم فتح خطاب كان فيه تحديد ميعاد بدء مهمة القوة البحرية التى هو أحد أفرادها.

وكانت القوة مسئولة عن اعتراض أى سفينة متوجهة لإسرائيل، واشتد غلق المضيق إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية، حيث ظلت تلك القوات تضيق الحصار على تلك السفن وتؤمّن البحر الأحمر من أى عدوان، حتى يناير ١٩٧٤ حين سمح الرئيس السادات بفك الحصار.

وواصل الجد حديثه إلى موعد علمه بالسماح لهم بفتح الإجازات وعودتهم بالطيران لمصر وكيف تم استقبالهم استقبال الأبطال المنتصرين.

د. أحمد محمد جمعة

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