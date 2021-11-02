«الصيادلة»: نصائح طبية وكشف مجاني في البلاك فرايداي 2021

ينتظر المصريون عروض البلاك فرايداي التي تنطلق في الجمعة الأخيرة من الشهر الجاري؛ إذ يقدم تجاز التجزئة والمولات الكبرى تخفيضات ضخمة على كافة الأسعار بجميع أنحاء الجمهورية.

وقال أحمد إدريس المتحدث الرسمي باسم شعبة الصيادلة باتحاد الغرف التجارية، إن الصيدليات والشركات لم تعلن حتى الآن عن عروض مسستحضرات التجميل في الجمعة البيضاء.

وأضاف المتحدت الرسمي باسم شعبة الصيادلة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بعض الشركات والصيداليات تقدم خدمات أخرى طوال يوم الجمعة المقبل.

وأوضح أن من بين الخدمات تواجد أطباء في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم استشارات صحية وطبية وكشف مجاني واستشارات ونصائح للعناية بالبشرة والشعر والصحة العامة.

الجمعة البيضاء في 26 نوفمبر

وقبل انطلاق الجمعة البيضاء في 26 نوفمبر الجاري، قدم جهاز حماية المستهلك في مصر حزمة من الإرشادات والنصائح عند اقتناء وشراء سلع خلال الجمعة البيضاء انطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي للجهاز في فترة تخفيضات الجمعة البيضاء.

ووفقاً للموقع الرسمي الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك، أعلن الجهاز عن حزمة النصائح من بينها التأكد والتأني عند المفاضلة لشراء السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة، كما طالب التجار وأصحاب المتاجر بضرورة الالتزام بالقانون، والتأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة للمواطنين في هذا اليوم.

وناشد الجهاز، المواطنين، بضرورة التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها، بالإضافة إلى بلد المنشأ إلى جانب التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

وشدد جهاز حماية المستهلك على المواطنين عند شراء سلع أو منتجات خلال البلاك فرايداي، بطلب فاتورة الشراء خلال فترة العرض مع التأكد من أن المتاجر أو التجار يتبعون سياسة الحق في الاستبدال والاسترجاع خلال فترة العروض على مدار اليوم.