قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة 6 ساعات السبت المقبل لأعمال الصيانة

نوهت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب، عبارة عن إعادة تأهيل للوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي، مما يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعة 12 ليلا يوم الجمعة الموافق 2021/11/5 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 2021/11/6.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: (العمرانية الغربية، العمرانية الشرقية، ميدان الجيزة، جسر الكنيسة، المنيب، القصبجى، الكنيسة، أول فيصل، الطالبية).

وأهابت محافظة الجيزة، بالسادة المواطنين والجهات الحكومية والخاصة، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتحرك إلى الأماكن المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على الخط الساخن (125).