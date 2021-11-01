محافظ الجيزة يناقش استعدادات الأجهزة المعنية لموسم الأمطار

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعاً موسعاً للوقوف على استعدادات أجهزة المحافظة لمجابهة الأمطار والوقوف على الحاله النهائية للمعدات والشفاطات وفرق العمل لتنظيم الأدوار وتحديد خطط التمركز بكافة قطاعات المحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بضرورة تنفيذ الخطط الاستباقية التي جرى إعدادها للتعامل الفوري مع أي موجات للأمطار، ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى وإجراء مراجعة دورية للمعدات والأجهزة وتجهيز الفرق البشرية من العاملين والموظفين أصحاب الكفاءة للتعامل مع المواقف الطارئة بكل جهة، مشيراً إلى أنه جرى تحديد 200 نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفوري معها من خلال 600 معدة وسيارة شفط تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز، على أن تنشر الفرق والمعدات بالنقاط الساخنة حال ورود تحذيرات بأي موجة اضطرابات جوية.

خطط استباقية ونشر للمعدات وتحديد نقاط تجمع متوقعة

وأشار المحافظ، إلى أنه قد سبق تجهيز تلك النقاط بـ1708 بالوعات لصرف مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي ومنع تراكمها بالميادين والطرق ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق بالتنسيق الدائم مع غرف العمليات بمختلف الجهات المعنية والربط مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة لتنسيق الجهود.

وخلال الاجتماع استمع المحافظ لعرض مجهودات اللجان المشتركة التي وجه بتشكيلها تحت إشراف نائب المحافظ والسكرتير العام لمراجعة كافة سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار وشبكات بالوعات الصرف وصرف الأمطار ومخرات السيول وشبكات الإنارة.

توجيه شركة الكهرباء بمراجعة أعمدة الإنارة

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء بإجراء المراجعة الدورية لأعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين مشدداً على أنه لن يسمح بأي تقصير يعرض حياة المواطنين للخطر.

كما بحث راشد استعدادات مديرية الموارد المائية و الري لمواجهة السيول موجهاً بالجاهزية التامة لمخرات السيول بمركزي الصف وأطفيح وتدعيم الأعمال الصناعية من بحيرات وحواجز لمنع وصول المياه إلى الكتل السكنية.

مصادر الطاقة البديلة وأفران الخبز المتحركة بمراكز إيواء للطوارئ

وناقش المحافظ استعدادات مديرية التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة الخاصة بإعداد مراكز الإيواء الدائمة والمعدة للطوارئ بالمدارس ومراكز الشباب بالأحياء والمراكز والمدن وشدد على توفير الدعم اللازم لكل منها وتجهيز سبل الإقامة والإعاشة على أن يتم إمدادها بمصادر الطاقة البديلة وأفران الخبز المتحركة والسلع التموينية اللازمة لإعداد الوجبات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة.

وكلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسباً لأي حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأي محور مروري.

وحضر الاجتماع اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمستشار العسكري للمحافظة ورئيس جهاز الحماية المدينة ومدير الإدارة العامة للمرور ورؤساء الأحياء والمدن ومديري المديريات والإدارات والهيئات والشركات المعنية بالمحافظة.