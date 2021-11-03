عاجل.. خلاف بين سميرة سعيد وموسيقار حفلها بمهرجان الموسيقى على خشبة المسرح

دخلت النجمة سميرة سعيد في خلاف موسيقى مع المايسترو محمد عرام خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية ووجهت سميرة عتاب بحدة للمايسترو محمد عرام بسبب اغنية قال جاني بعد يومين حيث اختلف معها في المقامات الموسيقية مما جعلها ترتبك على المسرح وقالت له " ليس هذا ما اتفقنا عليه لقد بدأت من نقطة اخرى".

أغاني سميرة سعيد

قدمت سميرة عدد من اغانيها الشهيرة منها "هوا هوا، محصلش حاجه، أل جاني بعد يومين، لعلمك انت، سوبر مان، اه بحبك، واحشني بصحيح، مش عايزة اتعذب تاني.

صعدت النجمة سميرة سعيد لمسرح دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الثلاثين على نغمات اغنيتها الشهيرة حلو الكلام في الحفل المقام حاليا.

وعقب الاغنية شكرت سميرة الحاضرين وتمنت لهم السعادة بالحفل ثم تحدثت عن استاذها الموسيقار جمال سلامة التي اهديت له الدورة الحالية لهوقالت سميرة في كلمها ان جمال سلامة كان له دور كبير في حياتها الفنية والموسيقية وقدم لها اغنيات عديدة منها ال جاني بعد يومين ومش هاتنازل عنك ابدا.

ضيوف البرنامج

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم من بينهم إلهام شاهين وليلي علوي ومصطفى قمر الذي حضر بصحبة زوجته.