أخبار الإسكندرية.. ضبط تجار مخدرات ومحاولة قتل سيدة وحقيقة خطف أطفال 

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثاً عديدة على مدار الساعات الماضية، على النواحي كافة، حيث برزت جميع الأحداث حول 3 قضايا مهمة تدور حول تجارة مخدرات ومحاولة قتل سيدة وخطف أطفال، الأولى تمثلت في سقوط 3 تجار مخدرات وبحوزتهم مضبوطات بـ2 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط 150 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية، والثانية عبر القبض على مختلف عقليا تعدى على سيدة بآلة حادة بشوارع محرم بك، بجانب كشف حقيقة ضبط سيدة تخطف الأطفال من أمام مدرسة بالإسكندرية.

سقوط 3 تجار مخدرات وبحوزتهم مضبوطات بـ2 مليون جنيه في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، القبض على 3 عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم كمية من المخدرات تقدر قيمتها المالية بـ2 مليون و400 ألف جنيه.

ضبط 150 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في الإسكندرية

تمكن قطاعا (الأمن الوطني – الأمن العام)، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط تاجر مخدرات حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا، مبلغ مالي، هاتف محمول)، والذي أيد ما جاء بالتحريات فور مواجهته، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (مليون جنيه تقريبًا).

ضبط مختلف عقليا اعتدى على سيدة بآلة حادة بشوارع محرم بك

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الاسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) مُصابة بجرح قطعى بالرقبة واستقرار حالتها.

بالإنتقال وسؤالها قررت أنه أثناء قيامها بشراء بعض الاحتياجات من إحدى الأسواق بدائرة القسم فوجئت باعتداء أحد الأشخاص عليها بآلة حادة وإحداث إصابتها (غير معلوم لديها).

أسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بذات المنطقة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مهتز نفسياً، وبسؤال أهله قرروا بأنه يعاني من اضطراب نفسي ويعالج لدى أحد الأطباء النفسيين، وأمكن ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف حقيقة ضبط سيدة تخطف الأطفال من أمام مدرسة بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن ضبط سيدة بدعوى خطف الأطفال أمام مدرسة بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم صحة ما ورد عبر مواقع التواصل، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في ضبط سيدة لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، حال محاولتها سرقة إحدى المواطنات، مقيمة بدائرة القسم، بأسلوب النشل خلال تواجدها وبعض أولياء الأمور أمام إحدى المدارس في انتظار خروج أبنائهم من المدرسة.