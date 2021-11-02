تداول 277 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية 

انتظمت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية، وخاصة في حجم الحاويات المتداولة «صادر ووارد»، والتي بلغت 2656 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 277 ألف طن تقريبا.

36 سفينة باشرت أعمالها في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، إن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 36 سفينة خلال 48 ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة بلغت 24 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بميناء الإسكندرية

وفي ذات السياق، قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، إن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

كما شدد على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الموانئ تعمل على مدار 24 ساعة

جدير بالذكر أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، في ظل متابعة لانتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

بينما تسير معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.