مهندس يقتل نجل شقيقه ويصيب عددا من أفراد أسرته بالبحيرة «القصة الكاملة»

أصيب مهندس مدني بحالة من الهياج عصبى، دفعته للتعدي على أفراد أسرته أثناء تواجدهم داخل منزلهم بعزبة «شكري»، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن مقتل نجل شقيقه وإصابة شقيقيه وإبنة شقيقه الثانية ووالده ووالدته، مستخدما سكين وعصا.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار والمستشفى الجامعي بمحافظة الإسكندرية لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

ترجع أحداث الواقعة إلى إخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مركز شرطة كفر الدوار بوقوع مشاجرة عائلية داخل عزبة شكري التابعة لدائرة المركز، أسفرت عن مقتل طفل وإصابة عدد من أفراد الأسرة.

وأفادت التحريات أن مهندسا مدنيا تعدى بسكين على أفراد أسرته أثناء تواجدهم داخل المنزل بعزبة شكرى زلط التابعة لقرية أبيس المستجدة، مما تسبب فى مقتل طفل وإصابة والديه وشقيقيه وإبنة شقيقه.

تحديد هوية المصابين

وتوجهت على الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث حيث تبين وفاة «أيمن.م»، 6 سنوات، نجل شقيق المتهم، متأثرا بإصابته بكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة «هناء.م.ع»، 50 عامًا، ربة منزل، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وجرح رضي وجرح قطعي بالرقبة، وجرى تحويلها للمستشفى الجامعي بالإسكندرية، كما أصيب زوج الأخيرة ويدعى «خميس.ج»، 58 عاما، عامل ونجليهما «أحمد 28 عاما، محمود 16 عاما»، فضلا عن إصابة طفلة تدعى «آيات»، 4 سنوات.

القبض على المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم «أيمن خ.ج»، 32 سنة، مهندس مدني، عاريا، دون ملابس وبحوزتة سكين وعصا، بتهمة التعدي بالضرب على المجنى عليهم أثناء تواجدهم بالمنزل، وجري تحرير محضرا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.