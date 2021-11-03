الأرصاد تحذر من «الشبورة» الجمعة المقبلة: تابعوا النشرات الجوية

حذرت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من حدوث ظاهرة جوية الجمعة المقبلة تكون كثيفة مقارنة بالأيام الحالية، موضحة أن الأجواء تشهد كثافة في الشبورة المائية تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية بشكل أكبر مقارنة بالأيام الحالية.

نصائح للمواطنين وتحذيرات لقائدي السيارات

ونصحت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، الإعلاميين محمد سعيد ونهى درويش، اليوم الأربعاء، المواطنين متابعة كافة النشرات الجوية لمعرفة حالة الشبورة، وناصحة قائدي المركبات بتوخي الحذر والقيادة بهدوء تام أثناء الشبورة المائية.

درجة الحرارة

وأضافت أن طقس اليوم يشهد استقرار تام في الأحوال الجوية، وأجواء خريفية في كافة الأنحاء، وتشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف للغاية وتكون أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجة إلى درجتين.

الظواهر الجوية اليوم

وأشارت إلى أنه نتيجة للاستقرار التام في الأحوال الجوية، تكون الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية التي تظهر في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، وتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طقس اليوم على القاهرة والصعيد

وأوضحت المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنّ طقس اليوم خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري، حار على محافظات جنوب وشمال الصعيد خلال ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس.

الطقس ليلا على كافة الأنحاء

وأفادت بأنه فور غروب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، وبالتالي الطقس يكون لطيف في بداية ساعات المتأخرة من الليل، وفي الصباح الباكر يكون الطقس من مائل للبرودة لبارد.

وتابعت، منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، «نحذر المواطنين خلال توجههم لأعمالهم في الصباح الباكر أو عند عودتهم في الساعات المتأخرة من الليل بارتداء سُترة خفيفة».