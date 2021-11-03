إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة بينهم بدائرة مركز طما شمال سوهاج، بسبب خلافات الجيرة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتمت السيطرة على الطرفين وضبطهما، ونقل 3 مصابين لمستشفى أسيوط المركزي للعلاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بناحية دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على الطرفين.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

تبين من المعاينة والفحص، أن المشاجرة بين كل من: طرف أول «محمد. ع. ع» 52 سنة، مدرس، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، ونجله «طارق. م. ع» 24 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وتم نقلهما لمستشفي أسيوط الجامعي، وطرف ثان، «أحمد. ن. ا» 22 سنة عامل، مصاب بكدمات بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي، و«مصطفى. ا. ع» 42 سنة، عامل، مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس، و«عبد الله. ع. ا» 40 سنة عامل، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، يقيمان بذات الناحية.

ضبط طرفي المشاجرة

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدٍ كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.