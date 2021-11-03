متى نرتدي الملابس الشتوية؟.. الأرصاد تجيب

يتساءل كثير من الأشخاص عن موعد الشتاء مع بدء شهر نوفمبر، وموعد ارتداء الملابس الشتوية، خاصة أنّ البعض يخشى التقلبات الجوية وما يصحبها من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة في تغيير الفصول وعدم معرفة الملابس المناسبة لارتدائها خلال هذه الأيام.

موعد الشتاء

وكشفت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد قدوم فصل الشتاء والإحساس ببرودة الطقس، قائلة إنّ فصل الشتاء يبدأ في 21 ديسمبر، وبالتالي يكون ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في هذا الموعد.

ونصحت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، الإعلاميين محمد سعيد ونهى درويش، بارتداء الملابس الخريفية هذه الأيام، وهي عبارة عن سُترة خفيفة خلال ساعات النهار الباكر والمتأخرة من الليل.

وأشارت إلى أنّ درجات الحرارة قد تشهد انخفاضا مع بداية شهر ديسمبر خلال ساعات النهار، إذ تسجل الحرارة في معدلاتها الطبيعية في ديسمبر بين 24 إلى 25 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تشهد انخفاضا وتصل الصغرى على القاهرة لأقل من 15 درجة.

طقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء وفقا لتوقعات الخبراء، على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

وقال خبراء هيئة الأرصاد، في بيان، إن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضح الخبراء أنّ حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.