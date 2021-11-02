أخطاء شائعة عند تشغيل الدفاية في الشتاء.. «ما تقفلش باب الأوضة»

يلجأ العديد من الأشخاص إلى استخدام الدفايات لمواجهة برودة الجو في فصل الشتاء، الأمر الذي يؤدي بهم إلى بعض المخاطر عند ارتكاب بعض الأفعال الخاطئة عند تشغيل الدفاية ينتج عنها الحوادث أو يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز الأخطاء الشائعة عند تشغيل الدفاية في فصل الشتاء، وفقا لما ذكره أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية.

أخطاء شائعة عند تشغيل الدفاية في فصل الشتاء

تشغيل الدفاية في المنزل وغلق باب الغرفة، حيث من الضروري أن يتم ترك باب الغرفة مفتوح جزئيًا لكي يتم تجديد الهواء ولا يحدث اختناق.

من الأخطاء الشائعة وضع الدفاية على السجاد أو الباركيه أو أرضية خشبية، حيث من الممكن أن تتسبب في حريق في أي وقت.

وفي ذات الصدد، قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بعض النصائح من أجل تجنب مخاطر الدفايات الكهربائية عند استخدامها لمواجهة برودة الجو في فصل الشتاء، نعرض أبرزها فيما يلي.

نصائح عند استخدام الدفاية في فصل الشتاء

من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء يجب ضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة حفاظا على سلامة المواطنين أولًا ثم تقليل فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

- تأكد من غلق جميع النوافذ والأبواب لضمان عدم تسرب الهواء الساخن.

- لا بد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

- لا تضع تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

- ابتعد عن استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.