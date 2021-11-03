تفاصيل إلقاء ترزي «مية نار» على أسرة بكفر الشيخ: «خلافات زوجية»

كشفت التحريات الأولية، التي اجريت تحت إشراف العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، تفاصيل إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجات الثلاثة، نتيجة إلقاء شخص «مياه نار»، عليهم، بشارع «صلاح دعدر»، في مدينة بلطيم، ما أدى إلى إصابتهم بحروق متعددة.

وتبين أن مرتكب الواقعة هو«ح.م» 38 سنة، ترزي، وزوج إحدى المصابات، حيث قام بسكب مادة كاوية « ماء نار»، عليهم بالمنزل، إثر وجود خلافات زوجية مع زوجته، بعدما تركت منزل الزوجية وتوجهت لمنزل أسرتها، وذكرت التحريات أن الخلافات الزوجية هي سبب قيامه بإلقاء «مياه نار»، على الأسرة.

وتمكن تمكن رجال مباحث مركز الحامول تحت إشراف العقيد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، وتحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من القبض على ترزي مقيم بمدينة بلطيم، لاتهامه بإلقاء «ماء نار»على زوجته ووالديها وشقيقتها أثناء تواجدهم بمنزل والدها لوجود خلافات مع زوجته، بعدما فر هاربا من بلطيم إلى الحامول.

بلاغ بالواقعة والقبض على المتهم

وجرى تحرير المحضر رقم 25585 لسنة 2021 جنح مركز البرلس، وأخطار النيابة العامة التي ستتولى التحقيق.

وكانت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، تلقت إشارة بنشوب مشاجرة بين طرفين بشارع «صلاح دعدور»، في مدينة بلطيم، استخدمت فيها مياه النار، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق من الدرجات الثلاثة، في أماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.