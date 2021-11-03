لجنة صحية بمطار الغردقة لمراقبة الوافدين من دول تحورات كورونا

تفقد الدكتور تامرمرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، قبل قليل، مطار الغردقة الدولي، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي بالمطار.

ورافق «مرعي» الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الشؤون الوقائية بوزارة الصحة، والدكتور أيمن إمام، مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي بالوزارة، ونرمين ناجي، مدير الطب الوقائي بالبحر الأحمر، والدكتور إسماعيل خميس، مدير إدارة الحجر الصحي بالمديرية.

الرقابة على تطبيق الإجراءات الوقائية بمطار الغردقة

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مساء أمس الثلاثاء، أن الزيارة التفقدية جاءت للوقوف على مدى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنافذ دخول البلاد، وفقاً للوائح الدولية المتعارف عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.

فحص الوافدين إلى مطار الغردقة الدولي

وأكد «مرعي» توافر جميع الأجهزة الطبية اللازمة لاستقبال حالات الطوارئ في عيادة الحجر الصحي، فضلاً عن توافر مخزون من المستلزمات الطبية والوقائية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر داخل المطار، إلى جانب إجراء الفحوص اللازمة لجميع الوافدين إلى مصر، من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهرياً، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومراجعة الكاميرات الحرارية، وكذلك مراجعة أعداد العاملين بالحجر الصحي.

«الطب الوقائي» يشيد بإجراءات البحر الأحمر

ومن جانبه، أشاد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بالجهود المبذولة من الطاقم الطبي والإداري لصحة البحر الأحمر، مقدماً الشكر لجميع الفرق الطبية العاملين بالمطار، لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل خدمة لضيوف مصر.