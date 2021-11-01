محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بالحسينية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ورئاسة مركز ومدينة الحسينية لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي، فضلًا عن إقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى، لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

جاء ذلك أثناء إجرائه زيارة مفاجئة لمركز ومدينة الحسينية، لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة «حياه كريمة»ن والتي ستغير خريطة الريف المصري.

تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحي

وأضاف المحافظ أنه جار الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة الحسينية ما بين إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات بتكلفة إجمالية 913 مليون و500 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

تفقد أعمال إنشاء الطريق الدائري

توجه محافظ الشرقية لتفقد أعمال إنشاء الطريق الدائري سعود / الحسينية بطول 1.6 كم، وبتكلفة 18 مليون جنيه، شاملة أعمال رصف وإقامة حائط ساند وكوبري على خليج سعود، وذلك للمساهمة في فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الحسينية ولربط قرى الاخيوة والمناجاة الكبرى والمناجاة الصغرى بمدينة الحسينية.

تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، وكذلك بالوحدات المحلية القروية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.