«الصحة» تحدد الأعراض الجانبية للقاح فايزر للأطفال وموانع التطعيم

أصدَرت وزارة الصحة والسكان منشورًا رسميًا، تزامنا مع الاستعداد لتطعيم الطلاب فوق الـ15 عام بلقاح كورونا فايزر يوزع على مديريات الصحة ومتعلق بالأعراض الجانبية للقاح، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وطمأنتهم بشأن تطعيم الطلاب للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، وأيضًا تنفيذ خطة الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

الأعراض الجانبية للقاح فايزر

وقالت وزارة الصحة، في المنشور الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، إنَّ الأعراض الجانبية للقاح فايزر تتمثل في آلام بموقع الحقن والإرهاق، والصداع، والام العضلا، والقشعريرية، وآلام في المفاصل، والحمى، وتورم موقع الحقن وإحمرار وغثيان واعتلال العقد اللمفية وانخفاض الشهية.

وحددت وزارة الصحة والسكان، موانع التطعيم بلقاح فايزر، موضحة أنَّه لا يتمّ إعطاء اللقاح للأفراد لديهم تاريخ معروف لرد فعل فعل تحسسي شديد، مثل الحساسية المفرطة، موضحة أنَّه يتمّ إعطاء اللقاحات عن طريق الحقن العضلي أعلى الذراع في العضلة الدالية.

آلية تطعيم الطلاب بلقاح فايزر

وكشفت وزارة الصحة، أنَّ حصول الطلاب فوق الـ15 عامًا يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا، بعد إجراء تحديث عليه لإضافة خانة الفئة العمرية فوق الـ15 عامًا، مشيرة إلى أنَّ التحديث سيتمّ خلال ساعات والإعلان عنه يشكل رسمي اليوم أو غدًا على الأقل.

ودعت وزارة الصحة، المواطنين إلى ضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي وكذلك الوقاية من الفيروس، مؤكّدة أنَّ جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داع للخوف أو القلق، لافتة إلى أنَّه في حال أخذ اللقاح لابد من الالتزام بالتدابير الصحية اللازمة لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، ولكنه يخفف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة.