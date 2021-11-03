«الصحة» تكشف عن طريقة التقديم لتطعيم الطلاب فوق الـ15 عاما

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن فتح باب التسجيل للأطفال لمن فوق الـ15 عاما، خلال ساعات على موقع تسجيل لقاح كورنا التابع لوزارة الصحة المصرية، ومتابعا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم إضافة خانة على الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل لقاح كورونا، يتضمن الفئات العمرية المختلفة بداية من 15 أو 16 عاما وحتى الـ18 عاما.

في حالة عدم صدور بطاقة شخصية للطالب سيتم الاعتماد على شهادة الميلاد

وتابع المصدر: «على أولياء الأمور التسجيل لأطفالهم على موقع تسجيل لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم الأطفال، وفقا للخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا»، مشيرا إلى أن تطعيم الأطفال سيكون بلقاح فايزر وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما.

وفيما يتعلق بحالة الطلاب من سن 15 عاما، والذي لم يستخرج بطاقة الشخصية سيتم في هذه الحالة استخدام رقم شهادة الميلاد، مشيرة إلى أن هيئة الدواء أجازت استخدام لقاح فايزر لهذه الفئة العمرة، وأكدت على أن اللقاح آمن وفعال ولا يوجد آثار جانبية خطيرة أو غريبة على متلقي اللقاح من الأطفال.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان المتعلقة بآخر مستجدات فيروس كورونا عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس 644 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 279823 حتى اليوم.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على اللقاح، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا، وقالت إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق والتوتر.