طرق بسيطة للاستثمار بعائد 13%.. «لو معاك 500 جنيه مصري»

تقدّم البنوك العاملة في مصر، مجموعة من شهادات الاستثمار المختلفة، التي تتيح للمواطنين الحصول على عوائد شهرية أو ربع سنوية أو سنوية بفوائد مختلفة، وتتراوح قيمة الشهادات بين 500 إلى 1000 جنيه، بينما يتراوج العائد بين 13 إلى 9.5%، لمساعدة الباحثين عن أفضل طرق الاستثمار، وزيادة دخله الشهري لتلبية احتياجاته.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم في المجال الاقتصادي، نرصد أعلى عائد على الشهادات الاستثمارية في البنوك العاملة في مصر، في التقرير التالي..

شهادات الاستثمار ومنها «أمان المصريين»

توجد هذه الشهادة في البنك الأهلي ومصر. وتعتبر الأعلي من حيث العائد على مستوى البنوك، حيث يصل معدل الفائدة لنحو 13%. تبدأ قيمة الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات. متاحة من عمر 18 لـ59 عاما. لا يجوز الاقتراض بضمان الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.

مميزات الشهادة

وثيقة تأمين على الحياه للعميل. سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة. تستحق التعويضات في حالة وفاة المؤمن عليه بحد أقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 ألف جنيه، والوفاة في حادث 250 ألف جنيه. يمكن سداد مبلغ التأمين (التعويض) حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة‏. تسقط وثيقة التأمين حالة استرداد العميل الشهادة، أو بلوغ العميل سن 60 عاما. إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بواقع 10 آلاف جنيه مصري صافي لكل جائزة معفاة من الضرائب. يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش. يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الأفراد العاملين بها، ولا يمكن الاسترداد خلال مدة 6 سنوات من تاريخ الشراء.

شهادة البريمو من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة شهادة البريمو الأعلى من حيث العائد بفائدة 11.25% ويصرف العائد شهريًا.

قيمة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يمكن الاقتراض بقيمة الشهادة.

شهادة القمة من بنك مصر

تأتي بين أعلى شهادات الاستثمار في بنك مصر بفائدة 11% سنوية. قيمة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. مدة الشهادة 3 سنوات يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة. يتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة رد الجميل من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر عدد من شهادات الاستثمار، ومنها شهادة رد الجميل بآجال 3 سنوات.

سعر الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

مدة الشهادة 3 سنوات.

تصرف نسبة الفائدة 12% سنويا، أو 11.25% يصرف العائد كل شهر.

شهادة استثمار فئة أ من البنك الأهلي

تصدر من البنك الأهلي، وتبدأ قيمتها من 500 حجنيه ومضاعفاتها، ومدتها 10 سنوات ويُصرف العائد المقدر بنحو 9.50%.

تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وقصر.

يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاستحقاقية، ويمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.