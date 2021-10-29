عاطل يشرع في قتل مسجل خطر بحلوان: بيبلطج على الناس

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في قتل جاره بسبب مشادة كلامية حدثت بينهما، بمنطقة المساكن الاقتصادية بمنطقة حلوان، كما طلبت جهات التحقيق من ضباط المباحث التحريات النهائية حول الواقعة.

أقوال شهود العيان

واستمعت جهات التحقيق، خلال التحقيقات، لأقوال شهود العيان حول الواقعة الذين أكدوا أن المجني عليه، دائم افتعال المشاجرات، وفرض إتاوة على المواطنين في المنطقة ويقوم بأعمال بلطجة، مشيرين إلى أن أحد الجيران باع منزله بسبب أعماله البلطجية في المنطقة.

بداية الواقعة، عندما ورد لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر، باستقبال المجني عليه «محمود.ف»، مصاب بطعنة نافذة.

تحريات ضباط المباحث

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المتهم ويدعى «حسن.ع»، والمجني عليه، نتيجة تشاجر الأخير معه في الشارع والقيام بأعمال بلطجة ضد المواطنين، وتدخل المتهم محاولا منعه وتطور الأمر بينهما إلى اشتباك بالأيدي، فقام بطعنه بسلاح أبيض.

وتمكنت مباحث قسم شرطة حلوان من القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق إجراءاتها، وفي ختام التحقيقات أصدرت قرارها المتقدم.

وفاة طفل

وفي سياق آخر، شهدت مجاورة 9 بالمشروع الأمريكي، واقعة مأساوية بعدما، لقي طفل مصرعه، صعقًا بالكهرباء أثناء لهوه بالمنزل، حيث ورد لمأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، باستقبال جثة طفل يدعى «يوسف.أ» يبلغ من العمر 10 سنوات، إثر تعرضه للصعق الكهربائي.

وانتقلت دورية أمنية لتفحص البلاغ، وتبين وفاة الطفل الضحية داخل شقته بعدما لامس كابلًا كهربائيًا بدون عازل مما أسفر عن وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة، بدفن جثة الطفل وأمرت بتسليم الجثة لذويه لدفنه بعدما أثبتت التحريات عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.