حكاية مسجل خطر انتهت حياته في نص الشارع بسبب «عريس جديد»

قبل نهاية يوم الجمعة الماضي، تحول شارع ترعة الشابورى بمسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، ليلًا إلى ساحة حرب بالأسلحة البيضاء، بعدما شاهد سكان المنطقة شقيقين يقومان بتكبيل شخص وربطه بالحبال، ويعتدون عليه بالضرب المبرح، وطعنوه عدة طعنات متفرقة في جسده بسبب قيام المجني عليه بفقأ أعين شقيق المتهمين منذ عدة أشهر في مشاجرة بينهما.

صراخ وعويل.. كان هذا المشهد المأساوي الذين شاهدوه أهالي المنطقة، فور سقوط «رضا غامري» شاب ثلاثيني، مسجل خطر، جثة هامدة بها عدة طعنات، غارقا في دمائه، على مرئ ومسمع من الجميع، وحاول بعض الجيران التدخل إلا أن المتهمين هددوا من يحاول إنقاذه من بين يديه.

أسباب جريمة مسطرد

انتقلت «الوطن» إلى مسرح الواقعة لكشف ملابسات الحادث البشع، وللوقوف على أسبابها، إذ يقول «محمود إبراهيم» أحد الجيران الذين شاهدوا الجريمة: «دي خلافات قديمة بين رضا والمتهمين وكثير التشاجر مع بعضهم، والسبب وأن المجني عليه فقأ أعين شقيقهم، خلال مشاجرة منذ 4 أشهر، الذي كان عريسا جديدا، فعزم أشقاؤه أنه يقتلوه ويأخدوا بثأر شقيقهم الذي فقد بصره».

شارع مسطرد يتحول لساحة جرب

ويضيف: «يوم الواقعة كانت الساعة 11 بالليل فوجئنا بالمتهمين الاثنين ومعاهم ناس تانيين مستقلين سيارة، ومخرجين «رضا» المجني عليه منها متكتف ومقيدينه ونازلين فيه ضرب، وفي نصف الشارع وأمام المارة انهالوا عليه بالضرب، وطعنوه وأطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة النارية خرطوش، الكل ماكنش عارف يعمل حاجة حاول البعض حاول يتدخل ولكن كانت المنطقة عبارة ساحة حرب».

وأضافت «أم خلود» حارسة إحدى الجراجات الموجودة بالقرب من مسرح الواقعة: «رضا يعمل حارس جراج في المنطقة منذ سنوات، مسجل خطر، تم حبسه منذ أشهر لعدة قضايا، سرقة بالإكراه، و كان آخرهم تسبب في فقأ أعين شقيق المتهمين، الذي كان متزوجًا منذ 20 يوما، وفي يوم الجريمة اختطف المتهمون المجني عليه وقيدوه في منطقة بعيدة عن المنطقة هنا، ثم حملوه داخل سيارة وأنهوا حياته وسط الشارع».

بداية واقعة مسطرد

ترجع تفاصيل الواقعة، فور ورود اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفي بمنقطة شارع ترعة الشابورى بمسطرد دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «رضا ج ا»، 45 سنة، عاطل، مقيم بهتيم دائرة القسم، مسجل خطر فئة ب سرقة بالإكراه، توفي إثر إصابته برش خرطوش بالصدر وجرح قطعى بالرأس، وطرف ثان «خالد ي م»، 46 سنة، سائق توك توك، مقيم بهتيم دائرة القسم، سبق اتهامه فى قضية سرقة متنوعة، وشقيقه «مصطفى ي م»، 39 سنة، ترزى.

خلافات سابقة بين الطرفين

تحريات الأجهزة الأمنية بينت وجود خلافات سابقة بين الطرفين تجددت اليوم، وحال تقابلهم بالشارع حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثالث على المتوفى بالضرب بعصا خشبية «شومة»، وأطلق الثاني عيارا ناريا من فرد خرطوش كان بحوزته محدثان إصابته التى أودت بحياته على الفور، وفرا هاربان.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وجرى بإرشادهم ضبط السلاح الناري والعصا الخشبية المستخدمين بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.