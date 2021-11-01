انخفاض أسعار الدواجن واستقرار اللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية

انخفضت أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية بقيمة 4 جنيهات للكيلو، وهو أكبر انخفاض يحدث منذ فترة كبيرة، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض مستشقات الدواجن أيضا لأكثر من جنيهين أو 3 جنيهات للكيلو، فيما استقرت معدلات أسعار اللحوم والأسماك، وذلك بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم الاثنين، الأول من نوفمبر 2021.

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام هي كما يلي:

فراخ بيضاء: يتراوح سعر الكيلو من 29 إلى 30 جنيها.

فراخ بلدي حري فلاحي: 50 جنيها.

فراخ أحمر بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 36 إلى 37 جنيها.

بانيه: يتراوح سعر الكيلو من 75 إلى 80 جنيها.

دبابيس: يتراوح سعر الكيلو من 46 إلى 50 جنيها.

أوراك بالعظم: يتراوح سعر الكيلو من 35 إلى 36 جنيها.

صدور بالعظم: 52 جنيها.

حمام كداب: 65 جنيها للكيلو.

شاورما فراخ: 63 جنيها.

بط سوداني 57 جنيها.

سمان: 35 جنيها.

حمام: يتراوح سعر الكيلو من 60 إلى 70 جنيها.

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحوم بلدية: يتراوح سعر الكيلو من 140 إلى 150 جنيها حسب المنطقة.

لحوم توزيع منافذ: يتراوح سعر الكيلو من 75 إلى 80 جنيها.

لحوم بلدية كبيرة: تبدأ من 90 إلى 100 جنيه.

سجق بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 إلى 140 جنيها.

كبدة بلدية: يتراوح سعر الكيلو من 130 إلى 150 جنيها.

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

لحوم برازيلي: 75 جنيها.

لحوم هندية: 50 جنيها.

كبدة مستوردة: يتراوح سعر الكيلو من 50 إلى 65 جنيها.

لحوم جملي: يتراوح سعر الكيلو من 80 إلى 100 جنيه.

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري: الكيلو عدد 2 و3 قطع بمبلغ 59 جنيها، والكيلو 4 قطع بسعر 48 جنيها للكيلو.

طوبار: يتراوح سعر الكيلو من 50 إلى 60 جنيها.

سمك بلطي وسط: يتراوح السعر بين 22 إلى 25 جنيها، والكبير حجم 3 قطع للكيلو بسعر 27 إلى 30 جنيها للكيلو.

جمبري: يتراوح السعر من 120 إلى 150 جنيها، و200 جنيه للجامبو.

سمك ماكريل: يتراوح سعر الكيلو من 45 إلى 50 جنيها.

سردين: 30 جنيها.

باربوني: 80 جنيها.

سبيط: 140 جنيها للكيلو.

دنيس: 140 جنيها.