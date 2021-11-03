كشف ملابسات تدخين طفلة 3 سنوات سيجارة داخل كافيتريا: «خالها ولعهالها»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن ظهور طفلة تقوم بتدخين سيجارة مشتعلة.

طفلة 3 سنوات تشعل سيجارة

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، فإنه تم تحديد الطفلة المشار إليها، وتبين أنها تبلغ من العمر 3 سنوات، مقيمة مع والدتها بمحافظة الدقهلية، وأن القائم بارتكاب الواقعة وتصويرها خالها «صاحب كافتيريا، مقيم بذات العنوان» حال تواجدها بالكافتيريا خاصته.

باستدعاء خال الطفلة المشار إليها أقر بصحة الواقعة، وأنها كانت على سبيل الدعابة، وبسؤال والدتها ووالدها أيدا ذات المضمون، ورفضا اتهامه بشيء.